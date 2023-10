$!Las secuelas en los sobrevivientes de una catástrofe natural duran más de 10 años

El impacto en la salud de las personas de un desastre natural a gran escala, como el gran maremoto y posterior tsunami ocurridos en la costa de Indonesia en 2004, permanece más de 10 años tras la exposición al mismo, según ha constatado un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science.

Sus conclusiones se basan en el seguimiento de la salud de un grupo de mujeres de la costa de Banda Aceh (Indonesia), donde se produjeron algunas de las mayores olas y consecuencias del citado tsunami hace 14 años, y la comparación de resultados con un grupo similar de población de comunidades costeras cercanas que no se vieron directamente afectadas por este fenómeno.

El tsunami ocurrido en el océano Índico en 2004, conocido también como el terremoto de Sumatra-Andamán, devastó grandes áreas costeras de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros países con olas que llegaron a los 30 metros y acabaron con la vida de más de 170.000 personas.