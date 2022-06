Los perros que detectan el COVID-19 tan bien como pruebas de laboratorio

El adiestramiento canino para detectar COVID-19 es una gran alternativa a los altos costos, aunque necesarios, para el presupuesto público al comprar pruebas anticoronavirus; y como una forma de transformar las vidas de tanto perrito abandonado por las calles de Cartagena.

Los perros son tan confiables como las pruebas de laboratorio para detectar casos de COVID-19 y pueden ser incluso mejores que las pruebas PCR para identificar a las personas infectadas que no tienen síntomas. Una ventaja: los caninos son más lindos y menos invasivos que un hisopo en la nariz.

En un estudio que involucró muestras de sudor de 335 personas, perros entrenados detectaron el 97 por ciento de los casos de coronavirus que habían sido identificados mediante pruebas PCR, informa un estudio en la revista Science. Y los perros encontraron los 31 casos de COVID-19 entre 192 personas que no tenían síntomas.

Estos hallazgos son evidencia de que los perros podrían ser efectivos para los esfuerzos de detección masiva en lugares como aeropuertos o conciertos y pueden proporcionar alternativas amigables para evaluar a las personas que se resisten a los hisopos nasales, según Dominique Grandjean, veterinaria de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de Alfort en Maisons-Alfort, Francia.

Alguna confusión

“El perro no miente”, pero hay muchas formas en que las pruebas de PCR pueden fallar, dice Grandjean. Las narices de los caninos también identificaron más casos de COVID-19 que las pruebas de antígeno. Sin embargo, a veces confundieron otro virus respiratorio con el coronavirus. No obstante, la evidencia anecdótica sugiere que más que riesgos hay beneficios, pues los perros detectaron casos asintomáticos hasta 48 horas antes de que las personas den positivo por PCR.

En el estudio, los perros de las estaciones de bomberos francesas y del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos fueron entrenados en la detección de coronavirus recompensándolos con juguetes, usualmente pelotas de tenis.

Luego, los perros olfatearon conos que contenían muestras de sudor recolectadas de las axilas de voluntarios humanos. Esos resultados indican que los olores de múltiples partes del cuerpo pueden usarse para la detección canina, según explicó Kenneth Furton, químico forense de la Universidad Internacional de Florida en Miami.

Una de las mayores ventajas que tienen los perros sobre otras pruebas es su velocidad, precisó Furton: “Incluso con lo que llamamos una prueba rápida, aún tendrá que esperar decenas de minutos o incluso horas, donde el perro en cuestión de segundos o incluso fracciones de segundos puede responder”.

No está claro exactamente qué huelen los perros cuando detectan COVID-19 u otras enfermedades, agregó Cynthia Otto, directora del centro de perros de trabajo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. “Puede que no sea un solo químico, sino más bien un patrón de niveles crecientes y decrecientes de ciertos aromas. No es como si pudieras crear una botella de perfume con olor que sería el olor de COVID”.