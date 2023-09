Paleontólogos descubren tortuga fósil de hace seis millones de años en Panamá

El estudio contó con la participación de investigadores de la Universidad de Viena y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, así como del Museo de Paleontología de Villa de Leyva y el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional.

Le puede interesar: El “sorprendente” cambio en la Antártida por reducción del hielo marino, que preocupa a expertos

Esta colaboración entre instituciones resultó en un artículo publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, bajo el título “A Late Miocene marine turtle from Panama that preserves osteocytes with potential DNA” (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2023.2254356). El descubrimiento promete arrojar nueva luz sobre la evolución y la preservación de especies marinas a lo largo de la historia geológica de la Tierra.