¿Qué comen los astronautas cuando están en el espacio?

Los astronautas y cómo funcionan las misiones espaciales suelen ser un enigma para las personas de a pie; sin embargo, la cotidianidad de quienes viven en la estación espacial aún continúa siendo materia de estudio en todo el mundo.

La alimentación es indispensable, más aún cuando se está en el espacio exterior, los investigadores hacen las alertas acerca de qué es lo que se puede consumir en el espacio y que debe evitar.

Por ejemplo, el pan puede ser un enemigo cuando se habla de consumirlo en el espacio. Esto se debe a que cuando se come pan, se liberarían muchas de partículas diminutas que podrían acabar en los filtros de aire o aparatos electrónicos a los que llegarían flotando.

Es por ello que se recomiendan el consumo de tortillas de harina, por otro lado, es importante aclarar que en la Estación Espacial Internacional no se tiene refrigeración; no hay una nevera o nada parecido, por lo que no se puede preservar nada con frío, así lo explicó, para El País, Eneko Axpe, doctor en Física, investigador en Gastro física, colaborador científico de la NASA y profesor del Basque Culinary Center.

El experto, explicó también que los astronautas, actualmente, “llevan los productos en una especie de sobre y los inyectan a presión con agua, que, por cierto, esa agua es reciclada y filtrada del sudor y de la orina de los astronautas”, mencionó Axpe.

Cuando recién inician las misiones, los astronautas pueden elegir algunos productos para llevarlos al espacio. Lo que más llevan son alimentos frescos como frutas y verduras, pero no hay manera de que se conserven en el espacio, es por ello que los tienen que consumir rápido.

¿Con picantico mejor?

Otro punto por destacar es que; por causa de la gravedad 0, los astronautas pierden un porcentaje de la capacidad olfativa y gustativa y eso hace que las comidas se les hagan insípidas.

Según expresó Axpe para el medio ya mencionado, “los astronautas ponen picante a todo, por lo menos para que la comida le sepa a algo”. Además del poco sabor de los alimentos, algo que les hace mucha falta en el espacio es comida fresco “afecta a los astronautas a nivel psicológico es la ausencia de productos comestibles frescos”, explica el experto.

Con el fin de luchar contra esa ausencia y gracias a muchas investigaciones, la NASA descubrió que, utilizando leds rojos y azules, era suficiente para hacer crecer algunas plantas fuera de la Tierra y se logró tener un cultivo de chiles.

Por medio de redes sociales dieron a conocer la ‘cosecha’ de chile rojo y verde, con el cual hicieron, según la publicación, los “mejores tacos espaciales”.