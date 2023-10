Revuelo en la comunidad científica: el Cometa ‘Diablo’, tres veces mayor que el Monte Everest, se acerca rápidamente a la Tierra

El ‘Cometa Diablo’, bautizado así por su apariencia distintiva en el cielo, es un cuerpo celeste de grandes proporciones, del tamaño de una ciudad y tres veces mayor que el Monte Everest. A pesar de su espectacular explosión, los expertos aseguran que no representa un riesgo para la Tierra, descartando cualquier posibilidad de colisión.

El ‘Cometa Diablo’ es un cuerpo celeste criovolcánico, compuesto principalmente de agua y hielo, lo que lo hace especialmente sensible a la radiación solar. Las explosiones en cometas de este tipo son el resultado del calentamiento del núcleo del cometa debido a la radiación solar, lo que provoca un aumento de la presión interna del criomagma, liberando nitrógeno y monóxido de carbono a través de fisuras en la capa del núcleo.

A pesar de su trayectoria que lo lleva hacia el interior del sistema solar, se espera que el ‘Cometa Diablo’ sea visible a simple vista desde la Tierra en abril de 2024. No obstante, se ha confirmado que no representa ninguna amenaza para nuestro planeta y que su próximo encuentro cósmico no ocurrirá hasta 2095.