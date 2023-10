Claves para entender la cuestión que divide a Israel sobre los 240 rehenes en Gaza

Aloni Emilia, de cinco años, Adar Yafa, de 85, Bibas Kfir, de nueve meses, Regev Itay, de 18 años... la lista de rehenes incluye a soldados y sobre todo civiles de todas las edades y 28 nacionalidades.

Todos ellos fueron capturados y llevados a la Franja de Gaza por los más de 2.000 milicianos de Hamás que se infiltraron en Israel el 7 de octubre durante un ataque que incluyó lanzamientos de cohetes, asesinatos y agresiones contra los habitantes de las aldeas aledañas al enclave palestino.

Le interesa: Por acuerdo entre Gobiernos, más de 350 migrantes fueron repatriados de EE.UU. a Venezuela

Al menos 1.400 personas murieron y más de 5.400 resultaron heridas en suelo israelí a raíz del ataque, que marcó el inicio de una nueva guerra entre el Estado judío y el movimiento islamista.

Vivir sabiendo que tus seres queridos están en manos de Hamás "es un calvario que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo", cuenta a EFE Itzik Horn, un judío de origen argentino de 71 años cuyos hijos -Eitan de 37 años y Yair de 45- fueron capturados en la aldea de Nir Oz.

"Para mí ya no hay día, no hay noche, hace semanas que no duermo", añade.

Negociar "con el diablo"

Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Al Qasam -brazo armado de Hamás- exigió el sábado pasado la libertad de todos los presos palestinos en cárceles israelíes a cambio de la libertad de los rehenes, una propuesta que las autoridades israelíes han rechazado, al menos oficialmente.