“Fui el primer caso en el que testearon el plasma y acá estoy vivo, funcionó”, señaló Rodrigo, quien agradeció que “Dios puso en la mente” de sus médicos lo que se consideraba “era la última opción”.

“He escuchado muchas noticias, he visto muchas cosas donde hablan que no atienden a la gente, es que los latinos... Yo soy el fiel ejemplo de que me atendieron como debe ser (...), no escatimaron en gastos para salvarme la vida”, agregó al agradecer al equipo encabezado por el doctor Erick Osborn y a todo el personal -desde el encargado de la limpieza hasta el gerente- del hospital.

OMS acepta examen a futuro a su gestión

De otro lado, la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalizó ayer con el compromiso de que su gestión de la pandemia de COVID-19 será examinada cuando la crisis sanitaria termine, tras dos días de reuniones en los que el organismo fue atacado por Estados Unidos (que amenazó con cortar de manera permanente los fondos al organismo) de quien obtiene apoyos importantes.

Al final de una asamblea que por primera vez se celebró por videoconferencia, debido a las restricciones a los viajes y eventos multitudinarios que ha provocado la propia pandemia, los 194 Estados miembros aprobaron una resolución que pide una evaluación “imparcial, independiente y completa” de la respuesta internacional.

Situación mundial de la pandemia

Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron ayer los 4,69 millones, mientras que los fallecidos son 315.131, según las estadísticas de la organización con sede en Ginebra.

La cifra de nuevos casos diarios, que desde hace más de un mes parecía estabilizada en los 80.000, va en aumento y el pasado domingo se superó por primera vez la barrera de los 100.000 contagios en una sola jornada, siempre según los datos de la OMS.

América, la región más afectada, registra 2,08 millones de infecciones, seguida de Europa (1,89 millones) y Oriente Medio (346.000).

En la clasificación del organismo, EE.UU. se mantiene como el país con mayor número de casos, seguido de Rusia, Reino Unido, Brasil y España, mientras preocupa la situación de países como India o Perú, ambos cercanos a superar la barrera de los 100.000 casos en su territorio.

De acuerdo con las cifras de las redes sanitarias nacionales los pacientes recuperados a nivel global se elevan a 1,93 millones, mientras que los casos activos que se encuentran en estado grave o crítico ascendieron ligeramente en las últimas 24 horas y se sitúan en 45.000, un 2% del total.