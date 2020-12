$!¿Cómo han hecho los países asiáticos para controlar el coronavirus?

No obstante, mientras en occidente la enfermedad sigue creciendo con cifras preocupantes, en el este de Asia la situación parece controlada. China apenas pasa de 86 mil contagios, Japón solo tiene 163 mil, Corea del Sur menos de 40 mil, Tailandia apenas supera los 4 mil y Vietnam no llega ni a 2 mil.

Y aunque algunos de estos países tienen gobiernos autoritarios, no se puede decir lo mismo de Corea del Sur, uno de los países con mayor apertura económica del mundo.

De hecho, regiones como Hong Kong y Singapur fueron los primeros en quedar expuestos, pero allí los casos no superan los 60 mil.

Lecciones aprendidas

Afirma que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, las medidas sanitarias se han asumido con un carácter opcional y no de obligatoriedad, lo que produce un relajamiento de la población.

Pruebas masivas

Según el investigador Jongeun You, de la Universidad de Colorado (EE.UU.), “Corea del Sur tiene una estructura cultural e institucional mayormente homogénea, lo que permitió que las políticas establecidas por el gobierno fueran efectivas” y acatadas.

Otros factores determinantes

Países como Tailandia y Taiwán no han mostrado aumentos significativos desde el inicio de la pandemia y como China, han logrado estabilizar el número de contagios nuevos por día. Por otra parte, países como Malasia han presentado un incremento considerable en el último mes. La razón de esto puede explicarse por la aparición de una nueva cepa de coronavirus (D614G), que las autoridades de países de la región como Filipinas, han asegurado que es más potente.

El uso de la tecnología

Por ello los demás territorios del mundo, que no habían presentado una situación similar, recibieron un golpe más lento y fuerte de contagios. Al comparar China, Corea del Sur y Japón, con países latinoamericanos y Europa, hay una brecha en cuanto a tecnología y desarrollo que no permitió que las autoridades tuvieran una alta cobertura médica para tratar a los pacientes.

El factor aislamiento en algunos países

El tema del aislamiento, aunque es importante, no necesariamente es determinante. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Gran Bretaña parecen comparables por ser islas y tener medidas similares.

Las segundas olas en Europa, producto del relajamiento de la gente

En cuanto a América, luego de que se hubiese declarado pandemia el 11 de marzo de este 2020, Estados Unidos se sitúa como el país con más casos en el mundo, sumando cerca de 14 millones de casos confirmados. Es decir, por cada millón de habitantes, 42.589 han dado positivo para COVID-19. No obstante, la cifra no ha sido alarmante teniendo en cuenta que el país cuenta con más de 330 millones de habitantes.

Si bien China reactivó su economía para recuperarse, no ha sufrido un aumento drástico de casos como sí se está dando en los principales países europeos. El verano, o temporada de vacaciones a nivel mundial, representó una relajación en el cumplimiento estricto de los protocolos a lo largo del mundo. España y Francia son un ejemplo de este aumento significativo de casos nuevos de coronavirus que se dio desde julio, por lo que actualmente han superado el millón de contagios y dos millones en el caso del territorio francés. En cambio, los países asiáticos en cuestión han mantenido sus casos tras la apertura gradual de sus economías sin presentar nuevas situaciones de emergencia pública.

Este incremento se ha dado desde mediados de marzo, cuando se empezaron a registrar miles de casos al día debido a que el país no aplicó medidas estrictas de confinamiento y bioseguridad, ya que el Gobierno no quiso alarmar a los ciudadanos y se le dio prioridad al mantenimiento de la economía nacional. Actualmente la cifra sigue en aumento constante y el epidemiólogo Michael Osterholm, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de Joe Biden, advierte que la situación es crítica pues el gobierno saliente no parece interesado en aplicar medidas de mitigación en lo que queda de su cargo.