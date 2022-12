$!¿Cómo puede impactar la crisis en Perú a la política regional? | Análisis

Camilo Cruz Merchán, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos (IEP), de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), explicó que no hay una fuerte presencia ciudadana y tampoco unos resultados o efectos sobre la economía, lo que mantiene desconectado el sistema político de las demandas de los peruanos y además, permite que los políticos y sus bancadas decidan a su favor.

¿Cuáles son los aspectos que considera relevantes después de lo ocurrido con el expresidente, Pedro Castillo, en Perú?

Se había visto desde el inicio con una muy baja legitimidad dentro del Congreso. Tenía (Pedro Castillo) una fuerte oposición dentro de sectores de la opinión pública, sobre todo de la ciudad de Lima. Esa diferencia electoral entre Lima y el resto del país, en especial en las zonas rurales, dejaba ver una fuerte oposición en las élites urbanas a su presidencia. En términos concretos, Castillo no iba a tener nunca manifestación a su favor en las calles de Lima que es donde están los poderes públicos. Además, había una fuerte debilidad institucional en términos de legitimidad. Anteriormente, el expresidente había tenido cierta capacidad de negociación con algunos partidos, cediendo informalmente o negociando informalmente con las bancadas, pero se volvió algo un poco inmanejable, y no logró establecer un gobierno y unas instituciones estables y concretas. Como no hay un castigo, los políticos se la pueden jugar; no hay una fuerte presencia ciudadana, no hay tampoco unos resultados o efectos sobre la situación económica. Entonces, todo el sistema político está muy desconectado de las demandas de la ciudadanía.

¿Qué puede ocurrir de ahora en adelante en materia política en ese país?

Está muy temprano todo. No sé si la sociedad peruana esté dispuesta a iniciar una convocatoria de elecciones. Es claro que, seguramente, en Lima, no van a haber manifestaciones a favor de Castillo; habrá que ver la reacción en las zonas rurales, pero también dudo que sea una reacción masiva o que logre generar un problema político. Lo que pasará es que el país entrará en un proceso de incertidumbre, porque habrá que ver si convocan elecciones o a una transición pacífica con el gobierno y con la vicepresidencia.

¿De qué manera impacta al continente lo ocurrido con Pedro Castillo?

México y Perú son las dos economías más conectadas dentro de la Alianza del Pacífico, y su intercambio comercial es grande. Como los políticos y los actores del sistema político peruano están aislados de la comunidad internacional y no asumen las demandas de la ciudadanía, tampoco asumen ningún costo político. Habrá que ver si hay una sanción. Se debe considerar que próximamente va a subir la presidencia en Brasil Lula Da Silva, que puede tener una postura en contra de estos procesos, ya que mandatarios como él han sido afectados por este tipo de juicios políticos o institucionales, y pueden ayudar a respaldar todavía la figura de Castillo.