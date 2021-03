¿Cómo se han visto afectadas las mujeres latinoamericanas durante el año de pandemia?

Aunque es importante que la problemática se hable, se exponga y tenga visibilidad, no es suficiente. El panorama cambia de a poco y, por esta razón el equipo de Estrategia de another -agencia independiente regional de comunicación- desarrolló una encuesta a nivel América Latina, con el fin de capturar una imagen actualizada sobre la igualdad de género y brecha laboral.

La muestra detectó que el 49% de las encuestadas han dicho ser subestimadas en el entorno profesional y el 35% ha sido intimidada en su trabajo por el hecho de ser mujer.

Las empresas y sus líderes son los responsables de revertir las estadísticas y dejar que las mujeres ocupen, justamente, el lugar que les corresponde.

Lo anterior es un claro síntoma que demuestra que para muchos empleadores la experiencia previa laboral no es tan importante: prefieren dejar pasar a la candidata indicada e ir por un hombre que no pedirá una licencia de tres meses por maternidad. Para muchos, la redituabilidad importa mucho más, lo cual es síntoma de una mirada sesgada y una empresa con pocas posibilidades de llegar a su máximo potencial.

Algunos datos positivos en el ámbito laboral

En Colombia se han adelantando marcos normativos que buscan garantizar la paridad de género en sectores públicos y privados, como es el caso del artículo 84 de paridad y cuota de género en el Nuevo Código Electoral, lo que busca tener un aumento del 50% en la candidatura de mujeres a corporaciones públicas.

Retomando el estudiola mayoría de las personas encuestadas indicaron que en su trabajo el salario es equitativo, mientras que el 34% afirmó que ganan más los hombres. Eso puede ser una realidad para algunos, pero para muchos la situación es diferente: según el último reporte de la CEPAL, las mujeres reciben menos remuneración salarial por horas trabajadas en comparación con hombres.

Un resultado positivo es que hoy es más frecuente encontrar lugares de trabajo igualitarios en cuanto a su estructura, y que los altos cargos empiezan a ser liderados por más mujeres. La realidad social y la opinión pública colaboran, y esto se ve reflejado en que el 53% de los lugares de trabajo de los encuestados implementaron cambios para incentivar la igualdad de género, y en el 70% existe una equidad para liderar cargos directivos, ya sean hombre o mujer. El famoso “techo de cristal” sigue existiendo, pero de a poco se va resquebrajando.

Xóchitl Bonilla, General Manager Regional de another, comparte: “En la agencia somos más de 250 personas y no solo no seleccionamos a nuestros talentos por su género, sino que potenciamos la diversidad y equidad. En another hay lugar para todos, y las mujeres son justamente las que ocupan altos cargos directivos. De hecho, en las oficinas regionales ¡todas las directoras son mujeres! Desde nuestra General Manager Regional y su equipo de Country Managing Directors en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, y Panamá”.