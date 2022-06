$!Con ausencias, comenzó la Cumbre de las Américas en EE.UU.

Según el citado funcionario, representantes de organizaciones no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua sí están registrados para participar esta semana en el foro hemisférico.

“EE.UU. sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre”, explicó una fuente oficial estadounidense.

Estados Unidos confirmó ayer que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones, y en respuesta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declinó asistir al importante encuentro hemisférico.

Horas después, el presidente López Obrador confirmó ayer que no asistirá a la cita porque no se invitó a todos los países de la región. De esta forma, el mandatario izquierdista sacudió a la región y a la política interna al confirmar, tras semanas de incertidumbre, que no asistirá a la cumbre por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Le interesa: Maduro agradece apoyo de México, Honduras y Argentina tras exclusión de EE.UU. en cumbre

El mandatario será el único de los jefes de Estado invitados que no acudirá por cuestiones políticas (el guatemalteco Alejandro Giammattei faltará por “temas exclusivamente de agenda” y el uruguayo Luis Lacalle Pou tras dar positivo por COVID-19) al más alto foro de encuentro del continente, algo que tendrá “altos costos políticos”, consideró el politólogo Khemvirg Puente.

“Yo creo que va a ser una decisión que le traerá altos costos políticos a López Obrador hacia el exterior en sus alianzas políticas en la región y que necesitará de mucha diplomacia para rehacer esta relación con Estados Unidos, porque aunque no le guste, es un país líder en el mundo”, explicó Puente.