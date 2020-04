Condenado Correa a ocho años de cárcel por sobornos

“Persecución política”

El expresidente Rafael Correa, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, denunció ayer la “judicialización de la política” en su país para inhabilitarlo antes de que pueda inscribirse como candidato para las elecciones de 2021, tras la condena ayer en su contra.

“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones, porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente”, indicó Correa, quien criticó la “urgencia” del fallo del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en plena crisis por el Coronavirus.

“Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer”, agregó el exmandatario ecuatoriano de 57 años, en referencia a la sentencia que se anunció ayer y aseveró que “es todo persecución política”.