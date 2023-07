Conozca la historia de ‘El Niño de la Selva’ que conmueve al mundo

“¡Cara de mono!” le gritaban hace unos años los niños de la aldea a Zanziman Ellie mientras lo correteaban y le lanzaban cualquier objeto. El joven, que hoy tiene 23 años, tuvo que soportar la mayor parte de su vida el matoneo de sus vecinos de un pequeño poblado en Ruanda, la razón es que nadie podía explicarse el por qué de su particular fisionomía, una boca grande, una nariz achatada y prominente, orejas redondas y unos ojos diminutos color café.

Pero detrás hay una historia conmovedora de superación tanto de él como de su madre, una humilde mujer que, a pesar de la enfermedad de Ellie, no lo abandonó y ha luchado por darle lo mejor que puede.

Cuando su mamá dio a luz, en 1999, la promesa de vida del pequeño Ellie no era para nada alta, pues había nacido con microcefalia, una extraña condición genética que desencadena el virus del Zika.

Nació con la cabeza apenas de un tamaño comparable a una pelota de tenis y luego de dos décadas ha crecido algunos centímetros, una situación que no solo condicionó su fisionomía, sino que también le dejó consecuencias en su desarrollo cognitivo: problemas en el habla, convulsiones, problemas de la vista, pérdida de la audición, dificultades para mantener el equilibrio y una discapacidad intelectual que le dificulta aprender al ritmo de cualquier niño normal.

Un regalo de Dios



“A él no le gusta la comida que yo preparo, prefiere ir al bosque y comer frutas”, le contó la madre a Afrimax TV, medio que llegó hasta el pequeño poblado a grabar el documental ‘Nacido diferente’, en el que la progenitora además contó que tuvo cinco partos infructuosos en los que murieron los hermanos de Ellie y ella junto a su esposo le pidieron a Dios que les “permitiera tener un hijo, no importa que esté enfermo, pero que no muera”.

“Dios hacedor de milagros”



La vida le dio un vuelco a Ellie, ahora todos en su aldea lo llaman ‘El Niño de la Selva’, en honor al personaje del cuento infantil y como una forma de reconocer sus habilidades para escalar árboles y correr a gran velocidad. No solo eso, sino que cientos de personas en el mundo se encuentran conmovidas por el documental y donaron a un fondo para ayudarlo a él y a su familia.

Hoy Ellie estudia en el Centro Comunitario Ubumwe, el cual ofrece educación para niños en condición especial y en donde ya ha aprendido a comunicarse mejor y a hacer algunas tareas como vestirse, lavar su ropa, cepillarse y bañarse.