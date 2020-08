“No tenía ganas de ir en ese viaje. Sentía que el rey Juan Carlos intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea. Casi tuve premoniciones sobre este viaje”, dijo.

Insistió en que el rey no intentaba esconder o lavar el dinero al dárselo a ella, incluso a pesar de que en 2014 el rey emérito le había pedido que le devolviera el dinero.

“También mencionó que quería ocuparse de mí, pero no discutimos cantidades. Le preocupaba que su familia no respetara su voluntad”, explicó Larsen, y agregó que recibió el dinero después de que su apartamento en Mónaco fuera registrado.

Años después se produjo el viaje a África y la historia del safari, muy controvertida y que llevó al entonces jefe de Estado a pedir perdón a los españoles y asegurar que no volvería a ocurrir.

“Y era madre soltera de dos niños. Así que nos encontrábamos en Madrid en una casita de campo dentro de la finca (del Pardo) y viajábamos juntos. El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta 10 veces al día. Quiero decir, inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa”, admitió.

“Desde el momento en que regresé de ese viaje quedé bajo una vigilancia total”, contó Larsen.

“Fue el principio de una campaña para pintarme como una Wallis Simpson, una Lady Macbeth, una suerte de personaje maligno que llevó a este maravilloso hombre por el mal camino en este viaje durante una gran crisis económica”, añadió.

Después del viaje africano, Larsen alegó que empezó a recibir “una atención no deseada” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que el primer objetivo fue su apartamento en Mónaco.

En 2012, según contó Larsen, recibió una visita en Londres del entonces jefe de inteligencia española, Félix Roldán.

“Dijo que lo enviaba el rey. La primera advertencia era que no hablara con la prensa. Dijo que si no seguía las instrucciones, no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos”, añadió.