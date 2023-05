Crónica: Miedo, frío, xenofobia y sueños rotos se agolpan en la frontera de Perú y Chile

Jimir, Yuri y Belquis jamás se vieron aunque estuvieron en sitios parecidos, jamás hablaron, pero si lo hubieran hecho en la penúltima parada que les deparó su azarosa vida de migrantes, huyendo de Chile, se habrían sorprendido de qué parejos eran sus sueños rotos, sus miedos, su destino compartido.

Jimir, edad indefinida, pelo desgreñado, enteca y de espíritu combativo llegó a la frontera entre Chile y Perú hace más de tres semanas con la intención de completar su enésima huída de la pobreza, esta vez de regreso a Colombia, y allí sigue, malviviendo entre cartones y plástico, porque el país donde trabajaba -Chile- no le deja salir y al que necesita entrar para completar su periplo - Perú- tampoco le quiere abrir la puerta.

Su delito, haber entrado de forma irregular en Chile, donde durante algún tiempo pudo trabajar como empleada doméstica o en el sector servicios, sin contrato, en el mercado informal.

“Yo estaba trabajando aquí, yo ayudaba a mi papá, mi hija, a mi hermana. Pero La situación para acá se puso muy difícil”, explica a Jimir Coromoto en alusión al aumento de la violencia en Chile y a los cambios legislativos introducidos al calor del debate político, en particular la recomendación de la fiscalía general chilena de que se decrete prisión preventiva para aquellos migrantes sin documentos sospechosos de haber cometido un delito.

“No podemos trabajar aquí porque piden mucho documento, piden demasiado documento, no tenemos pasaporte ni visa. No tenemos cédula chilena. Somos venezolanos, pero hay paisanos que vienen a hacer cosas que no deben hacer aquí ni en sus países y por ellos pagamos todo, pagamos el plato roto todos”, se queja la venezolana.