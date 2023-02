Daniel Ortega calificó a la iglesia católica y al Vaticano como una “mafia”

La guerra de la dictadura de Nicaragua contra la iglesia católica es de frente y cada vez tiene un verbo más violento. Y todo impulsado desde el jefe del régimen, Daniel Ortega, quien ahora catalogó al Vaticano como una “mafia”.

En esta andanada contra la jerarquía eclesial, Ortega aseguró que, incluso, el Papa Francisco hace parte de ese grupo que toma decisiones para imponer corrientes que –a su juicio– atetan contra la población. Lo extraño en esta nueva arremetida, que tiene pinta de ser la búsqueda de un enemigo externo para poder afianzar su discurso nacionalista, es que el máximo líder de esta expresión religiosa no se ha referido con tono fuerte contra Nicaragua y su dictadura, por lo cual lo han criticado con fuerza.

“El pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico en este caso, en todas partes, para que se elija también al Papa, por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada allá en el Vaticano”, sostuvo Ortega en un acto público desde Managua, la capital de Nicaragua.

La crítica de Ortega se da más de una semana después de que el Papa Francisco se mostrara “preocupado” y “entristecido” por la situación en Nicaragua, especialmente por la condena a 26 años de cárcel para el obispo Rolando Álvarez y por la deportación de 222 opositores a Estados Unidos.

Pero Álvarez –detenido en agosto del 2022– se negó a ser deportado y un día después fue notificado con la exagerada sentencia por, entre otros cargos, menoscabo a la integridad nacional.

“Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al Papa?, ¿cuántos votos consigue el Papa entre lo que es el pueblo cristiano? Si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir, en primer lugar, a los curas del pueblo (...) El pueblo debería elegir a los obispos y el que tenga más respaldo de la población, pues ese será el obispo”, reclamó Ortega.

Además, en un discurso virulento, aseguró que la iglesia católica dirigida desde Ciudad del Vaticano es responsable de una serie de crímenes por los que, de acuerdo con el relato de Ortega, nunca ha respondido.

“Miren los crímenes que han cometido. Cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días; los están juzgando. Son crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas”, agregó el dictador desde Managua.

Incluso, para justificar este nuevo y duro ataque al catolicismo, aseguró que su formación política se la debe a Jesucristo y que, por lo mismo, se siente con la autoridad para emitir esta serie de señalamientos.

Lo que no mencionó es que, desde que está en el poder, esta corriente religiosa ha sido una de las más golpeadas por las decisiones que toman Ortega y su séquito.

“Dicen que yo soy comunista, y esto lo he dicho en otras ocasiones cuando me han preguntado, yo soy revolucionario gracias a Cristo. Por Cristo me hice revolucionario y luego como revolucionario conocí a Marx ya Engels”, añadió Ortega.

Este ataque se hace clave en un país 58,5 % de los 6,7 millones de habitantes de Nicaragua se declara católico, y donde –durante el régimen de Ortega– se han registrado más de 200 ataques a esta iglesia en los que se incluyen detenciones de curas, cierres de emisoras y presión a medios afines a esa línea religiosa.