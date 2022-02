$!Detenido un egipcio que se casó 33 veces para “ayudar a mujeres”

La polémica que ha puesto a Al Mallah bajo la lupa de la Justicia tiene su origen en una fetua o edicto religioso islámico según el cual un hombre no puede casarse con y divorciarse de una misma mujer más de tres veces, a menos que ella pase por un matrimonio válido (esto es, consumado) y divorcio con otro hombre antes de la cuarta vez.

“Empecé porque hay familias que se destruyen por el divorcio, y no lo hago para cualquier persona, debe ser un conocido mío, o a través de gente de confianza (...). Me he casado y divorciado 33 veces”, aseguró, aunque esos enlaces han durado “como máximo una semana”.

Las declaraciones no sólo no correspondían con los datos recogidos en el registro civil, sino que Dar al Ifta, la institución egipcia encargada de interpretrar la ley islámica y emitir fetuas, especificó que esta práctica estaba prohibida y fue incluso condenada por el propio profeta Mahoma, que ya había previsto la triquiñuela hace más de 15 siglos.

Según la Fiscalía, Al Mallah incluso promocionaba su “servicio” en Facebook, por lo que ha ordenado su detención durante cuatro días por haber creado “un estado de confusión en la sociedad” con un comportamiento contrario al “orden público” y “los valores sociales y religiosos” del país conservador, donde la moral ha llevado a muchas personas al banquillo de los acusados.