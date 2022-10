Dove y otros champús secos de Unilever retirados del mercado por riesgo de cáncer

Unilever Plc retiró marcas populares de champú seco en aerosol, incluida Dove, después de descubrir que estaban contaminadas con un químico llamado benceno que puede causar cáncer. El retiro también cubre marcas como Nexxus, Suave, Tresemmé y Tigi, que fabrica los champús secos Rockaholic y Bed Head, según un aviso publicado el viernes en el sitio web de la Administración de Drogas y Alimentos.

El retiro de Unilever se refiere a productos fabricados antes de octubre de 2021. La medida, una vez más, plantea dudas sobre la seguridad de los aerosoles en los productos de cuidado personal. En el último año y medio, varios protectores solares en aerosol se han retirado de los estantes, como Neutrogena, de Johnson & Johnson, Banana Boat, de Edgewell Personal Care Co., y Coppertone, de Beiersdorf AG, junto con antitranspirantes en aerosol como Secret de Procter & Gamble Co., Old Spice y Suave de Unilever. Los retiros fueron provocados por los hallazgos de benceno en dichos productos por parte de un laboratorio analítico llamado Valisure, con sede en New Haven, Connecticut, a partir de mayo de 2021.

Esta no es la primera vez que el champú seco en aerosol se identifica como un problema. P&G probó toda su cartera de productos en aerosol siguiendo los hallazgos de Valisure. Luego, la compañía retiró sus champús secos Pantene y Herbal Essences en diciembre, citando contaminación con benceno.

“Dado lo que hemos visto, lamentablemente tiene sentido que otras categorías de productos de consumo, como los champús secos en aerosol, puedan verse muy afectados por la contaminación con benceno y estamos investigando activamente esta área”, dijo David Light, director ejecutivo de Valisure.

El problema con los aerosoles parece provenir en gran medida de los propulsores utilizados para rociar los productos de cuidado personal de las latas. Unilever dijo que este fue el caso con su retiro del champú seco. La compañía no dio a conocer la cantidad de benceno que se encuentra en los productos, aunque dijo que los estaba retirando del mercado por precaución. La FDA dijo que “no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en las pruebas causara consecuencias adversas para la salud”. Sin embargo, la agencia también dijo que la exposición al benceno puede provocar leucemia y otros tipos de cáncer de la sangre.

Los productos de cuidado personal en aerosol, como los champús secos, a menudo contienen componentes como propano y butano, que son destilados de petróleo que se obtienen al refinar el petróleo crudo. El benceno es un contaminante conocido de los productos derivados del petróleo. La FDA ha confirmado que los propulsores son una fuente potencial de contaminación por benceno.

Si bien la FDA no ha establecido límites de benceno para cosméticos como el champú seco, sí dice que los productos no deben contener "ninguna sustancia venenosa o nociva".

