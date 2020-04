$!EE.UU. advierte una semana dura por la pandemia

El estado de Nueva York, el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos y a nivel mundial, anunció ayer que el Coronavirus ha causado 4.159 muertes y 122.031 contagios oficiales, mientras que las autoridades han advertido de que esta semana el país vivirá un “momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S”.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ayer aseguraba que el pico de contagios en Nueva York llegaría en los próximos siete días, ayer ha declarado que el estado podría haber llegado ya al momento más elevado de los contagios, aunque advirtió de que en vez de una reducción de las muertes y los casos, lo que se podría producir es una “plataforma” con un periodo registrándose cifras elevadas de muertos.

“Estamos viendo la evolución de esta historia, estamos viendo el desarrollo de la narración. Todos estamos viendo una película, todos estamos esperando a ver la siguiente escena porque según se desarrolla la película se empieza a entender la historia cada vez mejor”, declaró Cuomo, para referirse a que se necesita que pasen varios días para saber en qué momento se encuentra la expansión de la pandemia, que en el país ha causado más de 9.000 muertes, según el propio gobernador.

Coordinación nacional

En su rueda de prensa de ayer, Cuomo recordó que todos los hospitales y redes sanitarias públicas y privadas de la región que gobierna trabajaban ahora de manera conjunta, para repartir suministros y recursos y enviar enfermos de unos centros a otros para aliviar la presión en las zonas más afectadas, y pidió a las autoridades federales que hicieran lo mismo a nivel nacional.

“Todo el mundo habla de las reservas (médicas) del Gobierno federal, pero no hay suficiente en las reservas federales para ayudar a Nueva York y a Illinois y Texas, y Florida y California... Simplemente no es una opción. La única opción que veo es un despliegue nacional -todo el mundo dice que estamos en tiempos de guerra, estamos en guerra y el virus es el enemigo-”, afirmó Cuomo.

Por su parte, el Pentágono anunció que entregará 100.000 bolsas para los cadáveres de las potenciales víctimas del Coronavirus en ese país ante el temor de que empiecen a escasear los ataúdes.

Italia y España, a la baja

En los otros dos grandes focos de contagio, Italia y España, la situación, aún dentro de la gravedad, parece ir tomando otro cariz.

Con 15.887, Italia continúa siendo el país con más fallecidos por Coronavirus, pero la cifra de nuevas muertes de hoy, 525, es la más baja que se registra desde el 19 marzo, lo parece confirmar una tendencia a la baja.

En España, se contabilizaron 674 fallecidos en las últimas 24 horas y 6.023 nuevos contagiados, cifras que también muestran una caída en comparación con jornadas anteriores.

Ataúdes de cartón

La Alcaldía de Guayaquil comenzó a repartir ayer ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador.

Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, provincia suroccidental de la que Guayaquil es capital, reconoció que el gremio atraviesa un momento crítico y que la iniciativa de la Alcaldía trata de encontrar soluciones, aunque no siempre son bien recibidos,

“Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar”, cuenta.