Estados Unidos continúa envejeciendo, pero a un ritmo más rápido en 2021, y además es cada vez más diverso, ayudado en gran parte por la población hispana, que sigue creciendo mientras la blanca no hispana disminuye, informa hoy la Oficina del Censo.

Crecimiento latino no se detiene

Entre tanto, la población hispana aumentó en 767.907 en 2021, el 1,2 % más que el año anterior, mientras los blancos no hispanos no solo no aumentaron sino que fueron 79.836 personas menos que en 2020, una disminución del 0,03 %.

El total de la población blanca en los Estados Unidos en 2021 se cifró en 260.183.037.

Los estados con las mayores poblaciones hispanas en 2021 fueron California (15.754.605), Texas (11.857.401) y Florida (5.830,908), y y aquellos con el más rápido crecimiento de esta minoría fueron Maine (5,4 %) y Montana (5,4 %).

Entre tanto, las únicas regiones que experimentaron una disminución de su población hispana fueron el estado de Nueva York (-1,1 %) y el Distrito de Columbia (- 2,5 %).

Por otro lado, entre los condado de mayor cantidad de latinos están Los Ángeles (4.824,989) Harris (Texas, 2.097.602) y Miami-Dade (Florida, 1.838.864).

Mientras, el condado de Riverside (California) tuvo el mayor aumento de población hispana, la cual se incrementó en 34.289 (2,8 %).