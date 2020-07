$!EE.UU. llegaría a 100 mil casos diarios de COVID-19

Si no se toman medidas, Estados Unidos se arriesga a llegar a 100.000 casos diarios de coronavirus, una cifra muy por encima de los 40.000 actuales, advirtió ayer el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci.

“Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado”, manifestó Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU., durante una audiencia en el Senado.

Fauci no hizo ninguna estimación sobre el número de muertes, a pesar de las preguntas de la senadora Elizabeth Warren, pero sí dijo: “Creo que es importante que le comunique a usted y al resto del pueblo estadounidense que estoy muy preocupado, porque esto puede ponerse muy mal”.

En EE.UU., más de 126.500 personas han muerto y 2,6 millones se han contagiado del virus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkin, de ayer.