EE.UU. quiere avanzar hacia una solución en Oriente Medio

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, quiere caminar hacia una solución de dos Estados (uno palestino y otro israelí) para el conflicto de Oriente Medio, pero no ahora, porque ve otras prioridades después de la reciente escalada bélica entre Israel y Hamás.

Tras la tregua iniciada el viernes entre ambas partes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se prepara para viajar en los próximos días a la región en una fecha aún por confirmar para contribuir a asentar el cese de las hostilidades.

En una entrevista con el canal ABC, el titular de Exteriores hizo hincapié en que Biden, quien se involucró personalmente para presionar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que aceptara una tregua, está comprometido con una solución de dos Estados.

Dos estados

“Al final es la única manera de garantizar el futuro de Israel como un Estado judío y democrático, y por supuesto la única manera de dar a los palestinos un Estado al que tienen derecho”, dijo Blinken.

“Es ahí hacia donde tenemos que ir (agregó), pero no creo que sea algo que necesariamente tenga que ser hoy”.

En ese sentido el jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que primero hay que crear las condiciones que permitan a ambas partes implicarse en “una vía significativa y positiva” que desemboque en la creación de dos Estados.

Y advirtió de que si no hay un “cambio positivo”, y especialmente si no se halla la forma de ayudar a los palestinos a vivir con dignidad y esperanza, el ciclo de violencia es probable que se repita, lo que, puntualizó, no le interesa a nadie.

Un primer paso es la tregua entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que Blinken calificó de “crucial” para dar un giro y “construir algo positivo” en la región.