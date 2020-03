$!EE.UU. se aísla de Europa por la pandemia

La medida de Donald Trump para contener el Coronavirus en Estados Unidos fue drástica. A partir de hoy a la medianoche y durante 30 días, los viajeros procedentes de Europa, salvo del Reino Unido, no podrán ingresar a Estados Unidos.

En tanto, los ciudadanos estadounidenses y sus familiares directos, están exentos de la restricción una vez hayan “pasado revisiones apropiadas”, según el mensaje televisado a la nación que ofreció Trump, el pasado miércoles en la noche.

De esta manera, el gobierno de Trump cierra las fronteras del país norteamericano a los vuelos del Viejo Continente, la región más afectada por la pandemia después de China. Y es que los 26 países de la Unión Europea (UE) y Reino Unido sumaban ayer 22.105 contagios y 943 muertes.

La reacción de la UE no tardó en llegar. No solo rechazó la decisión “unilateral” por considerarla una “crisis global”, sino el tono empleado por Trump, que se refiere al Covid-19 como un “virus extranjero”, culpando a los europeos de la propagación en su territorio. Incluso ayer dijo que no descarta extender por más de un mes el veto a viajes desde Europa.

El anuncio de Trump, quien también les pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al exterior, busca además, mantener a raya el Covid-19 en Estados Unidos, donde los casos ya superan los 1.215 infectados y 37 fallecidos.

Sin embargo, muchos aseguran que el verdadero problema para el mandatario estadounidense, quien hasta hace poco minimizó ante la opinión pública la gravedad de la situación sanitaria, no son más casos de Coronavirus provenientes de Europa, sino el avance de la enfermedad dentro de su propio país.

Lea además: ¿Qué significa una pandemia?

En términos económicos, el primer efecto directo de la medida es sobre quién recaen los costos, y son las compañías aéreas, explica Juan Felipe Bernal, economista y profesor de la Universidad Javeriana.

Esto, agrega, se ve reflejado en la caída de las acciones de las aerolíneas, que ya de por sí estaban atravesando momentos difíciles ante la expansión del Coronavirus. “Ahora esto termina por golpearlas más. Ya habido aerolíneas que han quebrado, no las grandes desde que apareció el Coronavirus”, subraya.

No hay que olvidar que la británica Flybe se declaró en quiebra, las italianas Air Italy y Atlasglobal suspendieron operaciones por el resto del año y otras como la alemana Lufthansa canceló 7.100 vuelos y la portuguesa TAP un millar.

Bernal advierte que en el caso de Europa es grave, porque venía de un crecimiento muy débil y la decisión de Trump de vetar los vuelos de ese continente, le ha caído como un “balde de agua fría”.

Otros analistas como Jorge Iván Cárdenas, economista de la Universidad de La Salle, califica la medida como “prudente, y necesaria porque estos virus suelen tener crecimiento exponencial”.

Respecto al impacto económico, considera que no es posible por ahora predecir el verdadero efecto, aunque señala que “hoy (ayer) los mercados caían en promedio al -7%. Por ejemplo Madrid caía al 11%. Y Wall Street tuvo que detener operaciones”.

Lo mejor, según él, es mantener la calma y esperar cómo reacciona la pandemia en los próximos 15 días, y prepararse para una larga recuperación que puede ser hasta de un año y medio.