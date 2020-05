¿El “avispón asesino” asiático puede llegar a Colombia?

Es grave porque no hay estaciones

Debido a que en el país no hay estaciones el riesgo que puede representar el “avispón asesino” es mayor, estima el experto Jorge Tello, asegurando que hay un menor periodo de hibernación de estos animales y se reproducen mejor. “No me quiero imaginar esos avispones en climas que no cambian rápido y su reproducción es mayor como el de Colombia”, subraya.

En cuanto al peligro para los humanos, explica que el veneno es neurotóxico, genera mucho dolor y tiene un efecto hemorrágico, pero depende de la persona.

Con una sola picadura puede morir, y se tienen reportes de que pica hasta 10 veces a una persona; es capaz de matar animales como caballos y osos, porque el ataque es masivo, de entre 30 a 50 avispas.

Dato

La temporada de mayor peligrosidad es en septiembre cuando salen a la caza de abejas para almacenar proteínas que alimenten durante la época de frío a las futuras reinas.