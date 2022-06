$!El brote de viruela del mono tendría un origen único, revela un estudio

El aborto ya no es un derecho en EE.UU.; alto tribunal tumbó histórica sentencia

El mayor brote de viruela del mono descrito hasta ahora en países donde esta enfermedad no es endémica fue identificado en Reino Unido en mayo pasado y, según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 3.300 casos en 40 países.

Viajes al extranjero

Esta rama divergente puede representar una evolución acelerada en curso, según los autores. El actual virus diverge de los virus relacionados de 2018-2019 en unos 50 polimorfismos de un solo nucleótido, o variaciones genéticas, mucho más de lo esperado para los ortopoxvirus.

Todas las cepas del brote secuenciadas hasta ahora “se agrupan estrechamente, lo que sugiere que el brote en curso tiene un único origen”.

En conjunto, los datos actuales apuntan a un escenario de más de una introducción desde un único origen, con un evento o eventos de superdifusores -por ejemplo saunas utilizadas para encuentros sexuales- y viajes al extranjero que probablemente desencadenaron la rápida difusión mundial, agrega el estudio.

El equipo señala que no se puede excluir la hipótesis de un período prolongado de diseminación críptica (transmisión no detectada) en humanos o animales en un país no endémico, por ejemplo, después de las importaciones reportadas en 2018-2019.

La transmisión silenciosa de persona a persona, entre otras causas por una falta o mala diagnosis, “parece menos probable” si se tienen en cuenta las características conocidas de la enfermedad en los individuos afectados, que suelen ser lesiones cutáneas localizadas o generalizadas.