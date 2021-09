$!El callejón sin salida de una crisis en Argentina: ¿Fernández vs. Fernández?

El descalabro electoral oficialista en las primarias de este mes en Argentina deja en evidencia el descontento social no solo a la gestión del Gobierno, sino una fractura entre el presidente Alberto Fernández y su ‘vice’ Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que escenifiquen la unidad.

El oficialismo, que en 2019 había arrasado con el 55% de los votos, en las elecciones primarias de este mes, no superó el 34%.

La reacción del presidente argentino, quien incluso admitió que “evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos” tras la derrota electoral, fue cambiar a varios ministros luego de un fuerte altercado con su vicepresidenta, líder natural del llamado peronismo, del que hace parte el actual mandatario.

El riesgo numérico es alto. El oficialismo liderado por Alberto Fernández corre el riesgo de perder su posición política en la Cámara Baja y el quórum en la Cámara Alta.

Si bien la derecha no aumentó su voto, pues obtuvo el mismo resultado de 2019, lo que sí cambió es que muchos votantes no lo hicieron, lo que afectó a la coalición de gobierno, asegura Vior, subrayando que el 10% de los ciudadanos aptos para sufragar no lo hizo.

Efectivamente cree que el mensaje en las urnas es claro: Una apatía, indiferencia, y especialmente, un “voto de protesta”. Todo esto, teniendo en cuenta que en Argentina, el voto es obligatorio.

En esa misma línea, Nadia Pérez Guevara, docente de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en Bucaramanga, y del Instituto de Estudios Políticos de la Unab, opina que es importante tener en cuenta el contexto.