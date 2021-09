¿El ciclo menstrual se altera con la vacuna del COVID-19?

Los cambios en la menstruación no figuran en la lista de efectos secundarios comunes tras la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en diferentes países las mujeres han informado algún problema durante los días en los que debían menstruar, justo después de recibir su dosis.

Manchados, adelantos, retrasos o síntomas asociados a la menstruación se presentaron en los casos que han sido informados por las mujeres.

En Bucaramanga y Colombia la situación no es ajena. Vanguardia recopiló testimonios de mujeres que sí evidenciaron un cambio que afectó su ciclo.

María Ximena Perilla es de Bucaramanga y se vacunó a finales de mayo. Cuenta que fueron cerca de ocho días de retraso y al momento de menstruar, ocurrió más fuerte de lo usual. Además, sintió fuertes cólicos y dolor de cabeza.

Por su parte, Luisa Calderón dice que su periodo llegó dos veces y la segunda menstruación se dio en aproximadamente dos semanas después de la primera. "Tuve bastantes cólicos pero no me bajó tanto como regularmente ocurre", agregó.

Y Liseth Rey tuvo su menstruación durante tres semanas seguidas cuando se aplicó la primera dosis, y tras obtener la segunda, actualmente presenta un retraso de seis días.

De las 21 mujeres consultadas, ocho indicaron que todo transcurrió normal después de la inmunización, mientras las 13 restantes sí manifestaron algún tipo de alteración en su regla.

Una anormalidad bajo la lupa de médicos del mundo

Expertos han empezado a investigar este fenómeno que hasta la fecha no ha tenido una respuesta concreta, sin embargo, no significa que no sea recomendable vacunarse pues sigue siendo la mejor alternativa para prevenir el agravamiento del COVID-19.

Por su parte, en la Universidad de Granada, España, se está llevando a cabo el proyecto EVA en el que se realizó una encuesta para conocer quiénes presentaron esta alteración.

En este cuestionario online ya son más de 14.000 respuestas obtenidas, en las que más del 70% de respuestas aseguran cambios en su regla, según datos de comienzos de este septiembre.

De esta forma buscan identificar si existen dichas alteraciones y cuáles son las más frecuentes, establecer su tiempo de duración y si es posible encontrar algún parámetro que justifique este problema.

Este ejercicio lo realizarán durante un año por medio de un seguimiento a mujeres antes y después de ser vacunadas, a quienes también se les tomó una muestra de sangre para identificar si hay un mecanismo biológico implicado.

Incluso la especialista en reproducción del Imperial College de Londres, Victoria Male, considera que un vínculo es "plausible y debería ser investigado".

Más de 30.000 notificaciones sobre cambios en la menstruación se habían presentado hasta el pasado día 2 en la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA), indica Male.

Por otro lado, el desorden en la menstruación ya había sido un tema de conversación durante la pandemia del COVID-19.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA en inglés), alertó que “las consecuencias económicas están afectando el acceso a los suministros menstruales, y el aumento del estrés podría afectar los ciclos menstruales y las molestias físicas y emocionales relacionadas con la menstruación (síndrome premenstrual)”.

Pero, ¿a qué se debería este fenómeno?

La ginecóloga y epidemióloga Claudia Borrero dice que algunas mujeres presentan trastornos en su ciclo menstrual y al momento de vacunarse, asocian dichas irregularidades con los efectos de la inmunización. Por ahora no se ha identificado una causa que dé razón de ello.

"Todo el mundo se tiene que vacunar. A pesar de que sí hay pacientes que han manifestado estos trastornos, son temporales y no tienen ninguna consecuencia", argumentó.

Agrega que es muy pronto afirmar alguna afectación directa pues ha transcurrido poco tiempo desde que abrieron la etapa de vacunación para mayores de 18 años, precisamente las edades de edad reproductiva. Además, que en algunas se normalizó poco después.

Desde el punto de vista biológico, que se atrase la regla no es lo mismo que se adelante, es decir, cada persona tiene características biológicas diferentes.

Expertos también proponen que la vacuna puede provocar un cambio inmunológico local y corto que a su vez daría pie a un sangrado irregular. Pero no hay una investigación robusta de por qué se da en unas personas y en otras no.

Carlos Trillos, médico epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario, advierte que "debemos ser prudentes y no sacar conclusiones apresuradas, dado que hay que tener en cuenta múltiples factores que se deben analizar antes de concluir".

Entre ellas se encuentran los tipos de vacunas, pues tienen diferentes mecanismos y componentes que pueden hacer que varíen los eventos adversos y la respuesta inmune.

•También los antecedentes hormonales y reproductivos de cada mujer, que pueden someterlas a cambios menstruales relacionados con diferentes hechos que producen estrés.

•El cambio de peso, que se ha dado por las restricciones de lo movilidad por la pandemia.

"Estos cambios reportados son cortos, no son graves y no afectan la fertilidad, lo cual igualmente se ha documentado en los ensayos clínicos de las vacunas. Por esto, es necesario investigar con más detalle este fenómeno", agregó el epidemiólogo.

Es normal que por temas de estrés, por exceso de trabajo pueda tener alternaciones transitorias en su regla.

La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, también aseguró en agosto de 2021 que no se ha establecido una asociación causal entre dichos trastornos como efecto secundario de la aplicación.

Además, la médica británica considera que "una lección importante es que los efectos de las intervenciones médicas sobre la menstruación no deberían ser una idea de última hora en futuras investigaciones".

Expertos insisten en que las mujeres no deben asustarse a pesar de los reportes de otras sobre tales desórdenes, pero no se ha identificado una causa específica y no se sabe si estas pacientes ya contaban con algún antecedente de trastorno hormonal que afectase su ciclo.