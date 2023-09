Esta será su segunda salida del país desde que asumió el cargo y se le autorizó para gobernar de manera remota, ya que no cuenta con vicepresidentes.

La solicitud presentada por el Ejecutivo recibió 71 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones del pleno parlamentario, que autorizó a Boluarte a ausentarse del país del 17 al 21 de septiembre próximo “para asistir a la Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El Gobierno de Perú pidió la autorización este martes al Congreso, mediante un oficio que también indicó que la presidenta sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos, así como con altas autoridades del sistema de la ONU, presentes en la semana de alto nivel.

La intervención de la jefa de Estado peruana está programada para el martes 19, aproximadamente a las 20:00 hora local de Nueva York y en el mismo segmento intervendrán, entre otros, los presidentes Luis Arce, de Bolivia; Alberto Fernández, de Argentina, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay.

La solicitud para el viaje de Boluarte, dirigida al presidente del Congreso, Alejandro Soto, se realizó conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley N° 31810, que incluye el encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales.

Este será el segundo viaje al exterior de Boluarte desde que asumió su cargo como presidenta, puesto que ya viajó a Brasil para asistir a la Cumbre Amazónica a principios de agosto pasado.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo (2021-2022) por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitucióón.

Para permitir que Boluarte viaje al exterior, el 9 de junio se aprobó la citada Ley N° 31810 para que la presidenta pueda gobernar de manera remota.