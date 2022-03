El director del Oiea propone una reunión en Chernóbil con Ucrania y Rusia

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Oiea, Rafael Grossi, ha propuesto este viernes una reunión en la central de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Grossi ha reconocido en una rueda de prensa celebrada horas después de que las tropas rusas tomaran el control de la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, que “dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil”, si bien ha matizado que cree que “no será imposible”.

Así, ha incidido en que “es momento para la acción” y ha confirmado que Ucrania “ha enviado una petición de asistencia inmediata” ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país. “Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar allí, y el primero en estar allí debe ser el director general del Oiea”, ha manifestado.

“Esta iniciativa no tiene nada que ver con los aspectos políticos de la crisis, no soy el secretario general de la ONU ni un mediador nombrado para ello”, ha señalado. “De lo que hablamos es un marco bajo la égida del Oiea en el que Ucrania y las fuerzas presentes allí en el contexto de esta operación militar rusa puedan acordar algo para no comprometer” los principios de seguridad en estas instalaciones.