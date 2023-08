Sancho vestía una camiseta oscura, no estaba esposado y se hallaba sentado en la mesa junto a varias personas.

Este video no pasó desapercibido entre los usuarios después de que saliera a la luz el crimen, al parecer, orquestado y ejecutado por Daniel Sancho.

La personificación no se limitó al aspecto físico: durante algunos segundos, el hijo de Rodolfo Sancho se introdujo en el papel y realizó extraños movimientos con el rostro y el cuerpo.

Daniel Sancho: “Soy culpable, pero yo era su rehén”

El español Daniel Sancho Bronchano reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.