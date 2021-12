El escalofriante video de un 'fantasma' en un jardín

Este video fue calificado por expertos como el 'Mejor Video Paranormal del Año', sin embargo, aún no logran encontrarle explicación al suceso.

Vecinos del sector indican que antiguamente, antes de que construyeran las casas, existía una empresa de ladrillos, donde los trabajadores usaban linternas en la cabeza. Por ello dicen que podría ser el fantasma de uno de los empleados.

El ufólogo Robert Moore, quien ha estudiado los ovnis y otros seres, afirmó que el video es "interesante" y que vale la pena estudiarlo para poder conocer qué hay detrás de él.

Por otro lado, Becky Smith, parapsicóloga, expresó que "Me temo que no sea un fantasma. Confunde por qué la figura parece agacharse a la mitad, pero no es algo paranormal". Agregó que parece una persona hablando por celular y con la linterna encendida.