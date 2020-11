$!¿El “fraude electoral” de Trump tiene fundamento?

El cálculo político de Donald Trump de apostar por la acusación de fraude electoral, es abrir una batalla legal que empañe la elección en Estados Unidos, cuestione el sistema político del país y desacredite la legitimidad de Joe Biden como su sucesor en la Casa Blanca.

Pese a que los números de la victoria del demócrata Biden son claros, 290 votos electorales frente a los 214 de Trump, hasta ayer, el mandatario republicano insiste en que le “robaron” las elecciones, y anunció que su equipo de campaña iniciará esta semana a procesar el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, el diario The Washington Post informó que el funcionario encargado por la Administración Trump para facilitar la transición de gobierno al equipo de Biden se ha negado a firmar los documentos para facilitar el empalme.

¿Qué posibilidad hay de que prosperen estas demandas?

Hasta ahora ninguna demanda ha sido estimada por los jueces porque no hay evidencias sino “rumores”, salvo una en Pensilvania relacionada con que los observadores del partido Republicano estaban muy lejos de los lugares del conteo de votos, asegura Juan Felipe Bernal, profesor de la Universidad Javeriana.

Por ejemplo, explica que estados como Pensilvania tiene transmisiones en vivo del conteo del voto, obviamente no muestran los votos porque eso no se puede, para demostrar que no hay irregularidades.

Lo que sí observa Bernal es que esta elección siguió unos patrones que no son habituales, especialmente debido al masivo voto anticipado, que en algunos estados como Pensilvania no se podrían escrutar hasta tanto no se cerraron las urnas el mismo día de la elección, el pasado 3 de noviembre.

“Entonces, esto generó que muchas personas votaran en persona ese día, pero cuando terminó ese escrutinio empezó el conteo de los votos anticipados. Muchos de ellos llegaron de zonas urbanas de ciudades grandes dentro de esos estados, y tienden a favorecer a demócratas”, explica.

Si bien al principio a Trump en la primera parte del conteo le fue muy bien en estados como Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Michigan, logrando sacar una buena ventaja a Biden, todo cambió cuando empezaron a contar los votos por correo que fueron alrededor de 100 millones de un total de 160 millones, según Bernal.

Incluso, expertos han dicho que en el caso de Michigan, Biden le sacó 140.000 votos de diferencia a Trump, una cifra importante que en sí misma descarta la idea de un fraude sistémico. Y en Georgia, estado donde el escrutinio ya prácticamente concluyó, Biden aventaja al mandatario saliente por unos 10.000 votos.

No obstante, este giro en la votación en estados clave “generó muchas suspicacias” entre los electores, quienes vieron “un cambio de tendencia radical en la mitad del conteo, alentadas obviamente por Trump”, apunta el docente de la Javeriana.

A pesar de que el mismo Trump ha votado por correo en el pasado. Vivía fuera del estado en el que estaba registrado, Florida, y pidió sufragar por correspondencia.