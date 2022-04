$!El letal francotirador canadiense reaparece en Ucrania

“Wali” también desmintió que ostente el récord de la muerte desde mayor distancia (3.540 metros).

Además aclarado que no tiene ninguna baja en su haber. “Lamento si no es lo que quieren oír, pero tengo que decir la verdad: no he disparado aunque he podido. No quería matar inocentes. Fue mi decisión, tal vez ha sido equivocada, pero es así. Eso sí, cuando he visto que eran rusos, avisaba a los ucranianos y ellos bombardeaban allí”, comentó.

“Wali”, casado y padre de una niña, actualiza casi diariamente su blog, en el que cuenta sus vivencias en la Guerra de Ucrania: “Los rusos han cometido muchos crímenes contra la humanidad allí. Lo sabíamos desde hacía semanas, porque los civiles nos lo contaban”.

En una de las últimas apariciones, “Wali” se burló de sus enemigos en una de sus últimas fotos, en la que se le ve sonriente sosteniendo la bolsa reglamentaria de comida de un soldado ruso al que, presumiblemente, habría abatido.