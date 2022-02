Los megarrayos son un fenómeno extremo

Estas nuevas descargas sin precedentes se produjeron en zonas especialmente sensibles a las tormentas conocidas como “sistemas convectivos de mesoescala”, cuya dinámica hace posible que se produzcan megarrayos extraordinarios, a saber, las Grandes Llanuras en América del Norte y la cuenca del Plata en América del Sur.

“Estas descargas extremadamente extensas y de larga duración no fueron episodios aislados, sino que se produjeron en el marco de tormentas activas. Cada vez que se oyen truenos, es momento de buscar un lugar seguro para protegerse de los rayos”, señaló Ron Holle, renombrado especialista en rayos y miembro del comité.

“Los únicos lugares donde los rayos no constituyen una amenaza son los edificios de envergadura que cuentan con redes de cableado y de tuberías, no estructuras como las instaladas en la playa ni tampoco las paradas de autobús. Otro de los lugares considerados seguros es el interior de los vehículos con techo metálico completamente cerrado, no los buggies ni las motocicletas”, añadió Holle.