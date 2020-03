Una APP para combatir el Coronavirus. Con el anuncio hecho por el Ministerio de la Innovación el pasado lunes, Italia también decide tomar la ruta de la tecnología para hacerle frente a la pandemia.

Nunca antes una emergencia había dejado en evidencia cuánto son fundamentales la conectividad, el mundo digital y los datos.

Y recurriendo a estas herramientas, el gobierno italiano abrió dos frentes de batalla: el primero, responder a la gran demanda de tampones, mascarillas y ventiladores terapéuticos; el segundo, recopilar y evaluar aplicaciones y herramientas técnicas de tele-asistencia para pacientes y tecnologías para el análisis de datos.

Además de los problemas de privacidad por lo que concierne la gestión de los llamados datos sensibles y ultrasensibles, de los cual hacen parte todas las informaciones médico sanitarias, hay otro obstáculo: Italia es un país de población anciana, la más afectada por Coronavirus, que no tiene familiaridad con la tecnología. Y según la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (Ocse) el 26% de la población entre los 16 y 74 años de edad, no han navegado en red. Es decir, casi 10 millones de italianos que simplemente no utilizan internet.

Entonces, surge una pregunta espontánea: ¿Será eficaz una aplicación de este tipo para combatir la difusión del virus? El modelo coreano parece haber dado los resultados deseados: contención del contagio combinando el uso de tampones y la tecnología digital. Algo similar lo puso en práctica la región Veneto que, a diferencia de la Lombardia, decidió aislar a las personas contagiadas, haciéndole el tampón nasal a todas las personas que entraron en contacto con ellos.