El Papa reclama que no se use como arma de guerra el trigo en Ucrania

El Papa ha instado a que no se use "el trigo, alimento de base" como "arma de guerra" en un momento de encarecimiento de los precios de los alimentos por el bloqueo en las exportaciones desde Ucrania debido a la guerra, una situación que no se veía desde los años 90, tal y como ha denunciado la 0rganización Mundial de los Alimentos (FAO).