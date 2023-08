El paradero de Daniel Sancho, en duda: ¿dónde está realmente el asesino de Edwin Arrieta?

La respuesta de Carmen Balfagón

“Os puedo decir que está en Koh Samui porque Rodolfo ha hablado con su hijo esta mañana y Daniel estaba en esa prisión. Le ha contado como es su vida, lo que hace ahí, como es normal”, ha comenzado diciendo Carmen, que ha añadido que no se cree la versión que han contado de que no se encuentre ubicado en esa cárcel y que lo estén cambiando solo para las visitas y las llamadas. “Aquí hay una cosa muy clara y ahora va a hablar el abogado. Si no estuviera en Samui el que tiene que tener sin ninguna duda esa información es el propio abogado, que tiene que saber dónde está la persona a la que él representa. Me parece de ciencia ficción, no es posible desde el punto de vista geográfico y legal”, ha dicho la portavoz. “Insisto en que Daniel sí está en Koh Samui porque si no su abogado lo sabría. Tú no puedes trasladar a un preso y menos con lo que se está planteando que es cuatro horas a través del mar y cuatro de vuelta. ¡De verdad, qué estamos contando!”, ha zanjado Carmen mientras se llevaba las manos a la cabeza.

Lea también: El dramático primer encuentro entre Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, en la prisión de Tailandia: tuvieron que llamar a los guardias

Las visitas diarias de Silvia Bronchalo

La última información confirmada por Big Joke complica la intendencia de las autoridades tailandesas respecto a Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho sería trasladado a diario desde la prisión en la que se encuentra a Koh Samui para poder estar en contacto tanto con la policía como con su abogado y a su madre. Hemos visto a lo largo de los días como Silvia Bronchalo acudía, siempre a la misma hora, a la cárcel en la que todo el mundo pensaba que se encontraba su hijo. Resulta que esto no es así.

La investigación que se está llevando a cabo y que, al parecer, todavía no está tan cerrada como indicaba la policía en la rueda de prensa, tiene su centro en Koh Phangan. Es allí donde se interroga a Daniel Sancho y donde se le traslada a diario. ¿Continuará siendo así durante los próximos meses? ¿Seguirán realizándose las visitas en la prisión de Koh Samui? Son numerosas las incógnitas que siguen presentes en el caso de Daniel Sancho.

Hace escasos días era el personal de la embajada española en Tailandia quien apuntaba a que Sancho no sería trasladado a Bangkok Hilton, que es donde parecía que iba a ser, sino a la prisión provincial de Surat Thani. Una cárcel también algo más cómoda que la central del país. ¿Podría ser que Daniel Sancho siempre haya estado en este centro provincial desde que se le decretó prisión provisional? Saldremos de dudas en las próximas horas.