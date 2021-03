$!El pasaporte de la inmunidad contra la COVID-19

Los detractores del llamado “certificado verde digital”, que no necesariamente será de ese color ni exclusivamente digital, argumentan que se que se vulnera el derecho fundamental a la intimidad, se corre el riesgo de discriminar entre inmunizados y no inmunizados.

Pero no aplica para aquellos que reciban la dosis rusa Sputnitk V que se administrará en Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, o la china Sinopharm, ya que aún no han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, EMA.

Eso, sin mencionar, que se podría afectar la privacidad y protección de datos, y limita la libertad de movimientos.

Otro factor a tener en cuenta, es que la vacunación no es obligatoria y aún no está accesible para toda la población de la UE, que apenas ha inmunizado al 4% de sus ciudadanos.

Desde un enfoque médico, es importante también considerar en este caso a las personas que no pueden recibir la vacuna, como los alérgicos.

Catalina De Montijo, médica epidemióloga del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, advierte sobre la conveniencia y la eficacia de este tipo de pasaportes sanitarios.

Tenga en cuenta: Detectados 24.000 casos de variante británica de Covid-19 en Europa

“Hasta el momento lo que se propone como pasaporte de inmunidad incluiría información respecto al esquema de vacunación, diagnóstico previo del virus o detección de anticuerpos en general o específicos para el causante de la enfermedad, pero aún no se ha logrado determinar que estas condiciones garanticen que la persona no sea portadora, que no transmita el virus o que no vaya a presentar una reinfección en caso de haber sido previamente diagnosticado”, explica la especialista.

Por esta razón, la epidemióloga considera que “carnetizar la vacunación y registrar diagnósticos, debe documentarse y certificarse para seguimiento y los controles necesarios, según el escenario en que cada persona se desenvuelva”.