"El sufrimiento de todos tiene un nombre", Alemania responsabiliza a Hamás

En ese sentido, afirmó que para Alemania, "la seguridad de Israel no se negocia"."Pero es cierto que los autores del ataque no hablan por Palestina. Solo hablan el lenguaje del terror. La gente que sufre (en Gaza) no habla el lenguaje del terror. La gente en Cisjordania y otros lugares, que teme una escalada del conflicto, no habla el lenguaje del terror. Aquí tampoco. Hablamos el de la coexistencia pacífica, es lo que nos une", dijo la ministra.

En ese sentido, pidió a todos "unidad contra el terror" y apeló a "no alimentar las llamas del odio, que es lo que Hamás quiere. Dividirnos y elevar la escalada".Así, instó a impulsar un "nuevo proceso de paz" para abordar la solución de los dos Estados, que de lograrse será "el fin de Hamás y de su libro de reglas".