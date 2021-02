No es recomendable ‘saltarse la fila’

John Mario González, inmunólogo y profesor de la Universidad de Los Andes, asegura que es claro que muchas personas están buscando vacunarse como viajeros a otros países o intentando traer vacunas de forma no legal.

Las razones, en su opinión, tienen que ver con la susceptibilidad a enfermarse gravemente o que se empezarán a solicitar pasaportes de vacunas para viajar a algunos países.

El experto cree que no es conveniente “saltarse la fila o comprar vacunas, ya que inclusive se han decomisado falsas vacunas, o por ejemplo la cadena de frío no se puede garantizar, en este caso la inmunización no funcionaria por deterioro de la vacuna”.

En términos generales, González observa que la vacunación será un proceso lento en todo el mundo, y es un hecho, no habrá tanta disponibilidad de vacunas comparada con el número que se requiere actualmente.

“La vacunación empezó en la mitad de diciembre y hasta la fecha solo se han vacunado 200 millones de personas, no todas con las dos dosis completas aún”, concluye el inmunólogo.

Dato

El presentador mexicano Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo’, decidió viajar a la Florida en EE.UU. para aplicarse la vacuna contra la COVID-19.