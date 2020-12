Embajador de Guaidó confía en que Colombia vacune a migrantes venezolanos

"Sobre el tema de las vacunas del covid-19 estamos absolutamente seguros que el Gobierno de Colombia, como siempre, hará todos los esfuerzos para que tanto colombianos como la población migrante tenga acceso a la misma", escribió Guanipa en Twitter.

Duque fue blanco el lunes de críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra la COVID-19 que empezarán a llegar a Colombia en febrero de 2021.

"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no", dijo Duque en una entrevista en Blu Radio.

Duque, que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, explicó que de aprobarse la vacunación para quienes no tienen regularizada su situación migratoria en Colombia, "tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera (con Venezuela), a pedir que lo vacunen".

Más de 1,7 millones de migrantes

Guanipa recordó que el Gobierno Duque "ha tenido siempre la mano extendida para apoyar a los más de 1,7 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de la emergencia humanitaria" y se han establecido en Colombia.

"Sus políticas de integración, salud y educación han sido pioneras en la región", dijo.

El embajador de Guaidó subrayó que la comunidad internacional debe dar más ayuda financiera a Colombia para que el país pueda hacer frente a las múltiples necesidades de los migrantes venezolanos.

"Colombia sigue necesitando mucho apoyo de la cooperación internacional para atender a nuestros hermanos, es una misión que no puede cubrir sólo el Gobierno colombiano.

Es imperativo que ante esta nueva necesidad, el presidente Iván Duque reciba todo el apoyo necesario", manifestó.

Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano y al 31 de octubre de este año el país tenía 1.717.352 ciudadanos de ese país, de los cuales un 55 % está en situación de irregularidad, según datos de Migración Colombia.

Duque anunció la semana pasada que el Gobierno cerró negocios para adquirir 10 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer y 10 millones de AstraZeneca, así como un acuerdo "a través de la plataforma Covax (de la Organización Mundial de la Salud) para adquirir 20 millones de dosis".

Colombia, que acumula 1.518.067 positivos y 40.680 muertes, vive días de alerta por el incremento de los contagios por coronavirus, así como por el aumento de las hospitalizaciones y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.