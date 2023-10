$!En Paris, un grupo de profesores se enfrenta a las directivas de un colegio porque está infestado de chinches y continúa abierto

Como otros muchos de sus colegas y también de alumnos, Garou se negó a entrar en la sala de aula de este instituto, el primero en la populosa capital gala afectado por esta plaga que angustia a los franceses desde hace una semana.

El Rectorado de París, la autoridad regional educativa, optó por mantener las clases de este centro situado en el sureste de la capital, a pesar de que estos insectos fuesen detectados el miércoles.

Hasta la mañana de este viernes, Francia tenía cinco centros educativos cerrados por la presencia de estos insectos, según el Ministerio de Educación.

Le interesa: Video clave en el caso Arrieta: imágenes privadas de Daniel Sancho y su ‘amiga especial’ salen a la luz

En las últimas semanas, la presencia de los chinches, que se alimentan de la sangre humana, se expandió rápidamente por París, convirtiéndose en un problema de salud pública, como lo calificó el Ayuntamiento de París que lidera la socialista Anne Hidalgo, quien pidió ayuda al Estado francés.

Las causas del aumento de la presencia de los chinches son variadas, entre ellas figura el alza desde 1990 de los viajes internacionales. Igualmente, también se vinculan con el comercio de segunda mano y la mayor resistencia a los insecticidas.

A pesar de la alarma social que se ha disparado en las últimas jornadas, fuentes oficiales como el Ministerio de Salud francés recuerdan que “por el momento los chinches no son vectores de transmisión de enfermedades”, aunque sí que pueden resultar molestos para conciliar el sueño.

A las puertas del instituto parisino Elisa-Lemonnier, una imagen poco usual se produjo esta mañana. Varios grupos de estudiantes y profesores discutían qué hacer frente a la plaga. La práctica totalidad de los docentes, así como casi todo el alumnado, decidieron que no cruzarían las puertas del centro.

“Apoyo a todos mis colegas e insto también a los estudiantes (a que no asistan a clase)”, afirmó Garou. “Para que no entren en el colegio sus familias y para nuestros compañeros, nuestras familias también. Me parece escandaloso”, justificó esta docente.