“Es horroroso”: relato de reina colombiana que vivió el terremoto en Marruecos

Y agregó: “Nos estábamos quedando en un hotel que la próxima semana cumple 100 años, entonces claro, las paredes se agrietaron, todo se llenó de polvo y nosotros estábamos en el tercer piso, entonces para evacuar teníamos que bajar por las escaleras, pero las puertas se bloquearon y no abrían y bueno, de verdad que nos asustamos mucho”.

Además, Valentina explicó que el piso se comenzó a romper también, por lo que parecía una película de terror e incluso se volvió una situación traumante.

“Al final nos tocó dormir en la piscina porque en el hotel no nos dejaron salir por seguridad hasta esta mañana, pero creo que no fue una buena decisión porque es desolador el panorama. Hay muchas familias en la calle porque no los dejan entrar a las casas, se ve mucha destrucción, gente muy triste y eso, la verdad, es muy feo. Por otro lado, por más que queramos no nos dejan ayudar así que bueno, estamos tomando una decisión como familia”, dijo la modelo colombiana.

Finalmente, explicó que justamente por esa situación que no los dejan ayudar y para no gastar los recursos que pueden ser destinados para alguien que realmente lo necesite, lo más seguro es que salgan del país lo más pronto, evitando, además, las réplicas que pueden llegar 24 horas después del gran sismo.