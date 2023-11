España defiende el "retorno efectivo" de la Autoridad Palestina a Gaza en lugar de Hamás

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reivindicó este lunes el "retorno efectivo" de la Autoridad Palestina a Gaza, en lugar de Hamás, que no puede ser un "socio para la paz" en Oriente Medio.

Albares participó en la apertura del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se celebra en Barcelona, para analizar la situación en Oriente Medio y, en concreto, la guerra en Gaza.

El Foro reúne a representantes de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y está copresidido por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, y por el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.

Le interesa: Nevadas tienen en jaque a Ucrania: Dos mil localidades de 16 regiones están aisladas

Albares es el anfitrión de este encuentro, en el que también participan el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, en representación del Comité Ministerial Árabe-Islámico.

En su intervención de apertura, el ministro español apostó por "ofrecer todo el apoyo -europeo, árabe, internacional- para acompañar y hacer posible el restablecimiento de la autoridad legítima en Gaza".

"La Autoridad Palestina es nuestro único socio posible para la paz", subrayó Albares, tras la polémica de los últimos días a raíz de la acusación de Israel al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "apoyo al terrorismo" de Hamás.

El ministro abogó por "materializar de una vez por todas la solución de dos Estados", con el establecimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel" y "es con este objetivo que España ha propuesto convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz con las partes".

Para él, "Hamás no puede ser quien lidere Gaza", porque "no tiene una agenda de coexistencia en paz" y "no puede tener un papel en el futuro en la implementación de la solución de dos Estados", por lo que hay que potenciar que la Autoridad Palestina, que sí "es un socio para la paz", ocupe su lugar.