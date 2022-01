El ex primer ministro de Haití Claude Joseph afirmó este sábado que el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, supuesto implicado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise y detenido en Jamaica, será deportado al país este lunes próximo.

Joseph escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno haitiano no ha proporcionado “pruebas suficientes” para establecer la participación del mercenario en el asesinato de Moise, perpetrado el 7 de julio del año pasado en su casa particular de Puerto Príncipe por un comando que no encontró resistencia.

Lea también: Presidenciales Brasil y Colombia configurarán panorama político Latinoamérica

“Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (Gobierno haitiano) no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moise”, afirmó Joseph, destituido en noviembre como ministro haitiano de Relaciones Exteriores.

El colombiano Palacios, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano, fue detenido en Jamaica en octubre pasado. Luego de que la Policía Nacional de Haití publicara en julio un anuncio de su búsqueda y captura.

Le puede interesar: Estampida en templo de la India deja, por lo menos, 12 muertos

El magnicidio de Moise fue cometido, según las pesquisas, por un comando de mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia.

Del grupo que supuestamente perpetró el ataque fueron arrestados 18 exmilitares colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, mientras que otros 3 colombianos murieron en tiroteos con la Policía.

Mario Palacios había entrado a la residencia de Moise al momento del magnicidio y huyó.

Las investigaciones en torno al suceso parecen estar en un punto de paralización en Haití.