$!FBI investiga el secuestro de 17 misioneros de EE.UU. y Canadá en Haití

El FBI investiga el secuestro de 16 misioneros estadounidenses en Haití durante el pasado fin de semana, informó ayer la Casa Blanca.

La portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, explicó que el presidente del país, Joe Biden, ha sido informado y recibe actualizaciones sobre los esfuerzos del FBI y del Departamento de Estado para lograr la liberación de los ciudadanos de su país.

Psaki no quiso ofrecer más detalles sobre las gestiones del FBI y la cartera de Exteriores estadounidense, y se limitó a señalar que la embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe se está coordinando con las autoridades locales para poner fin a este secuestro.

El pasado sábado por la noche, Christian Aid Ministries envió un mensaje de audio que describió como “alerta para rezar” y en el que explicaba que los misioneros fueron secuestrados cuando se encontraban volviendo a casa en autobús, después de visitar un orfanato en Fond Parisien, informan The New York Times y The Washington Post.