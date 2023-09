Futbolista colombiano está en coma tras ser golpeado por hacer un gol en México

Ander Jafeth Salas Mejía, un colombiano de 22 años que reside en México. Después de celebrar un gol durante un partido en canchas sintéticas, sufrió una violenta agresión por parte de sus oponentes, dejándolo en estado crítico y en coma.

Oriundo de La Guajira, el futbolista se encuentra en coma en el Hospital Santo Niño de Atocha, por lo que su madre ha expresado a los medios locales mexicanos la angustiosa situación por la que está pasando, ya que no ha podido viajar a México para estar con su hijo. La progenitora lamenta la falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales en Colombia para la obtención de un permiso especial para viajar: “Es mi hijo, soy la que debería estar allí, pero las autoridades colombianas no me conceden el bendito pasaporte”.