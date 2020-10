$!Garzón: Arresto de Álex Saab responde a “persecución política”

El magistrado español Baltasar Garzón espera que el colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde a petición de Washington, no sea extraditado a Estados Unidos, ya que “no hay una causa que lo justifique” pues se trata de una “persecución política”.

“Esperemos que no (sea extraditado), porque no hay una causa que lo justifique, claramente es una persecución política. Está siendo utilizado como instrumento para llegar a otra finalidad y a otras personas y eso no es justo en un proceso de extradición”, señaló en una entrevista el letrado encargado de la defensa internacional de Saab, acusado por delitos de blanqueo de dinero.

Según Garzón, su representado era, en el momento de su detención, “enviado especial” del Gobierno de Venezuela “en una misión humanitaria”, por lo que se encontraba en situación de inviolabilidad e inmunidad, amparado por el derecho internacional que protege las relaciones diplomáticas.

“Es inviolable e inmune y por tanto no debería haber sido jamás detenido porque la desviación que se hizo a Cabo Verde del vuelo que lo llevaba fue por razones técnicas y porque dos países antes no dejaron que entrara a repostar”, señaló.

Además, precisó que no se cumplió con el protocolo habitual en caso de irregularidades, que consiste en la deportación o prohibición de entrada al país, pero nunca la detención, como finalmente ocurrió.