$!Guaidó: No vamos a permitir que el chavismo usurpe el Parlamento

La persecución, el hambre en Venezuela solo es comparable con países como Sudán, el Congo o Afganistán. Venezuela tiene millones de posibilidades para la agroindustria, por ejemplo, pero aquí hay que hacer una salvedad: hoy está en duda la capacidad operativa de la dictadura. Pueden tratar de imponer el fraude, pero no va a ser distinto el resultado a lo que ya sucedió en 2017 y 2018 (con las elecciones presidenciales), que fue desconocido, que no tuvo participación por parte de la ciudadanía. Y hoy, 28 partidos de la alternativa democrática de Venezuela lo rechazaron.

La derrota de esa trampa. Eso es lo que representa para Maduro, porque el régimen de Maduro está aislado por decisión de la dictadura de Maduro, que se aíslan de la comunidad internacional al desconocer este Parlamento (Asamblea Nacional liderada por Guaidó). Han intentado no menos de 96 recursos en el Tribunal Supremo de Justicia hasta llegar a alegar que el Parlamento está en desacato. De nuevo, imaginemos en España o en Italia o en Francia que un poder autónomo no puede ejercer sus deberes completamente y preventivamente, según la dictadura.

Primero, fijar posición política y no participar en un fraude. El siguiente paso va a ser la convocatoria a un gran pacto unitario de cara a presentar la ruta de acción del país. Nuestras opciones no son sencillas, en un país colapsado, con la tasa de mortalidad más alta del mundo (por COVID-19) en el sector salud, con un 26 %. Un cuarto de los muertos en Venezuela son del sector salud porque no tienen ni siquiera guantes, no hay agua en los hospitales, nuestras opciones son complejas, pero hay que construir mayorías. Por eso, estamos convocando a ese pacto nacional, también con sectores de la sociedad, para evaluar todas las alternativas.

¿Qué tan factible a medio plazo es ese Gobierno de emergencia nacional?

En la medida que presionemos, va a ser factible. No esperamos la buena fe o que tenga una epifanía la dictadura mañana, porque se dieron cuenta que se destruyó la economía nacional, que hay un bote de petróleo en este momento en el mar Caribe, que nuestras etnias del Amazonas están siendo desplazadas. Estamos dependiendo de las variables que podemos controlar, la unión de los factores, la posibilidad de movilización, incluso estando en pandemia, una propuesta de cara al futuro en el país, garantías para la transición.

¿Cómo se prevé que va a evolucionar la crisis por COVID-19 en Venezuela?

Hay apenas dos laboratorios a nivel nacional que hacen la prueba (PCR), así que es difícil hacer seguimiento del número de casos, porque el régimen no permite que ningún laboratorio privado haga la prueba. Si hay una dictadura que trata como bioterroristas a los ciudadanos que vuelven a su país, ¿qué podemos decir? Hemos conseguido que el régimen no bloqueara la ayuda de Cruz Roja y de la Organización Panamericana de la Salud, pero no es suficiente. Además, se entregará un bono de 300 dólares al personal de la salud repartido en 100 dólares mensuales, pero tampoco es suficiente. No hay agua, no hay recursos.