Habló mujer que compartió con Daniel Sancho luego de asesinar a Edwin Arrieta

“El me dijo que no había podido dormir esa noche, porque estaba mandando un email, y al día siguiente se había ido con el kayak al amanecer. Me enseñó una foto del amanecer”, señaló la mujer al medio español.

“Él dijo que estuvo despierto hasta que mandó el email y que estaba demasiado cansado”, detalló. Además de explicar que no fue la primera persona con la que habló después de haber cometido el crimen. Cuando ella se lo cruzó en la playa, él ya estaba hablando con una de sus amigas, así que lo que ella hizo fue unirse a la conversación.

Sancho trató de convencerlas a ambas de que había venido a Tailandia por el boxeo, pero que había sufrido una lesión recientemente. Una en un dedo y otra en el antebrazo, y este se habría hecho, mientras descuartizaba el cuerpo del médico. Les dijo entonces, “que quería practicarlo todos los días y que, ahora con el corte de su dedo, no sabía si iba a poder hacerlo”, lesión que se habría originado “cortando un coco”, comentó la mujer para Y ahora Sonsoles.

Además les dijo, que esperaba asistir a la Fiesta de la Luna Llena que se llevaría a cabo en la isla esa noche, así que le gustaría ir con ella. Sin embargo, al final lo hizo con su amiga. Y sería al siguiente que se enteraría que este no habría llegado nunca al lugar, después de que la otra chica le manifestara su preocupación por Daniel, porque no le avisó el motivo de su ausencia.

“Ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta. Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría, y que no le contestaba”, señala la mujer.

Pero según dijo, su amiga no solo le expresó su preocupación por el chef, sino que le pidió que fuera hasta el lugar donde se encontraba y revisara cómo se encontraba.